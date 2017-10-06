Украина предложит МВФ новую схему оплаты газа

Это нужно, чтобы избежать т.н. "социального коллапса" Украина предложит МВФ уже на следующей неделе новую схему расчета цены на природный газ, оставляющей тарифы без изменений вплоть до июля 2018 г. Это будет сделано в попытке предотвратить "социальный коллапс". Такие данные распространили в Reuters.

Известно, что второй вариант – это сказать, что страна может существовать и без МВФ. Что украинцы стоят значительно больше, чем МВФ, и не беспокоиться о сотрудничестве, а также принять политическое решение, одобрить новую схему и все – отметил анонимный источник.

Как сообщал УРА-Информ, в МВФ одобрили украинскую реформу децентрализации.