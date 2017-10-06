Пенсионеры получат повышенные пенсии до 25 октября

Такие данные распространил Правительственный портал в соцсети Facebook. Согласно данным – уже до 25-го октября украинские пенсионеры получат пересчитанные согласно новому закону пенсии.

Органы ПФ должны будут еще уведомить каждого пенсионера про новый размер повышения пенсии. Кроме того – также понадобится организовать повышенные пенсии в октябре – отметили в пресс-службе правительства. С октября минимальная пенсия составит 1452 гривны.

Как сообщал УРА-Информ, ранее А. Рева сообщил о новом размере минимальной пенсии, а также о способе начисления пенсий при небольшом стаже работы.