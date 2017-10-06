17:23 06.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ перечислил в бюджет шестой транш прибыли

В Государственный бюджет Украины Национальный банк перечислил шестой транш прибыли объемом пять млрд грн. Соответствующие сведения стали известны с сообщения НБУ в Facebook.

НБУ перечислил в бюджет шестой транш прибыли

Согласно сообщению, как отметили в регуляторе, из общей суммы прибыли НБУ в 44,4 млрд грн. Которая должна быть перечислена в Государственный бюджет Украины до конца этого года, осталось перечислить 9,4 млрд грн.

В НБУ отметили, что с начала года было уже перечислено пять траншей прибыли НБУ на общую сумму 30 млрд грн.

Добавим, график перечисления прибыли в Государственный бюджет, согласованный с Министерством финансов Украины, предусматривает ежемесячные транши на сопоставимую сумму до конца этого года.

Подобные траншы призваны сгладить влияние изменений объема средств правительства на колебания ликвидности банковской системы и способствовать достижению инфляционных целей НБУ.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", глава Нацбанка не имеет возможности уволиться – по причине отсутствия решения парламента. Глава Нацбанка Украины В. Гонтарева с 27-го сентября отправится в бессрочный неоплачиваемый отпуск. 


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