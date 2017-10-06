Минагрополитики назвало топ-5 импортеров продукции украинского АПК

Как отмечается, украинская страна экспортировала масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое с долей 26,25% от общего агроэкспорта. Также среди товаров на экспорт были: кукуруза - 20,34%, пшеница и смесь пшеницы - 12,87%, мясо птицы - 2,29% и другие.

При этом заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева отметила, что Индия за восемь месяцев вошла в топ-5 ключевых покупателей украинской агропродукции. В частности, за этот период власти Индии экспортировали товаров на сумму 1,3 млрд долл. В свою очередь другие страны, как Египет - 986,1 млн долл., Нидерланды - 762,8 млн долл., Испания - 731,6 млн долл., Китай - 631,8 млн долл.

"Украинский экспорт на европейский рынок увеличился на 37,3%, или на 988 млн долл. За отчетный период и составил 3,6 млрд долл.", - отметила она.

Кстати, в общей структуре внешнеторгового оборота сельскохозяйственной продукции доля ЕС составляет 35,2%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", работники правоохранительных органов сумели разоблачить схему нелегальных поставок продуктов питания на оккупированную территорию Донбасса.