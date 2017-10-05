В сентябре международные резервы выросли на 3,3% - НБУ

Таким образом, в сентябре международные резервы составили 18,638 миллиардов долларов. Соответствующие предварительные данные в четверг, 5 октября, обнародовал Национальный банк Украины на своем официальном сайте. При этом в целом с начала года уровень резервов возрос на 20%. Вместе с тем в центробанке отметили, что приток резервов обеспечило поступление 1,318 миллионов гривен от размещения правительством суверенных еврооблигаций.

В то же время часть резервов была направлена на валютные интервенции, это 165,6 миллионов гривен, которые НБУ проводил для сглаживания чрезмерных колебаний на межбанковском валютном рынке. Среди них 69 миллионов направлено на интервенции в форме запроса лучшего курса.

Еще 521,4 миллионов долларов было израсходовано на платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте, в том числе 505,4 миллионов долларов - на обслуживание и погашение суверенных еврооблигаций.

По данным Нацбанка, уровень резервов по состоянию на 1 октября 2017 года покрывает 3,7 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины, текущих операций правительства и Нацбанка.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по состоянию на 1 августа текущего года еждународные резервы Украины составили 17,795 миллиардов долларов.