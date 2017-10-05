В 2017 году будет принят новый закон о приватизации

Премьер настаивает на том, чтобы реформа обязательно затронула изменения в процессе приватизации индустриальных предприятий, так как именно они являются важной составляющей национальной экономики.

Гройсман подтвердил слова украинского президента о том, что ежегодная приватизация приведет к росту экономики на пять - семь процентов. На сегодняшний день рост украинского ВВП составляет всего лишь два процента.

Гройсман отметил, что впервые в бюджет заложены траты на поддержку фонда инноваций, который поможет в кредитовании на модернизацию и обновление технического парка индустриальных предприятий.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно глава государства подчеркнул, что приватизация является важным элементом антикоррупционной стратегии Украины.