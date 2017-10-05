Повышенные пенсии украинцам выплатят уже в октябре, - Гройсман

Эти данные в рамках селекторного совещания по делам внедрения пенсионной реформы распространил премьер-министр Украины В. Гройсман. Согласно его словам – он хочет попросить всех не терять времени, потому что на местах еще предстоит провести очень тяжелую работу – чтобы пенсионеры Украины получили свои повышенные пенсии уже в октябре.

Перерасчет быстро провести вполне возможно – подчеркнул Гройсман. Потому работа должна быть организована должным образом.

Как сообщал УРА-Информ, перерасчет пенсий в Украине проведут без обращений пенсионеров.