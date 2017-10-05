Перерасчет пенсий будет проведен без обращений пенсионеров

Пятого октября такое заявление сделал министр социальной политики нашей страны Андрей Рева – в рамках проведения селекторного совещания по делам внедрения пенсионной реформы. Согласно его словам - все перерасчеты украинских пенсий будут проведены без обращений самих пенсионеров. Министр также подчеркнул, что имеется еще одно важное решение, предусмотренное принятым законом - это введение ежегодной индексации перерасчета украинских пенсий.

Как сообщал УРА-Информ, П. Порошенко планирует подписать закон про пенсионную реформу уже до понедельника – девятого октября.