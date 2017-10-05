13:33 05.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100175508:mysnichenko

Перерасчет пенсий будет проведен без обращений пенсионеров

Перерасчеты пенсий украинских граждан будут проведены без личных обращений самих пенсионеров. 

Перерасчет пенсий будет проведен без обращений пенсионеров

Пятого октября такое заявление сделал министр социальной политики нашей страны Андрей Рева – в рамках проведения селекторного совещания по делам внедрения пенсионной реформы. Согласно его словам - все перерасчеты украинских пенсий будут проведены без обращений самих пенсионеров. Министр также подчеркнул, что имеется еще одно важное решение, предусмотренное принятым законом - это введение ежегодной индексации перерасчета украинских пенсий.

Как сообщал УРА-Информ, П. Порошенко планирует подписать закон про пенсионную реформу уже до понедельника – девятого октября.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив