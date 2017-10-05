Нефть Brent торгуется выше 55 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg. Так, по данным издания по состоянию на 7:56 стоимость барреля нефти Brent составляла 55,82 доллара. В свою очередь это на 0,14% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

В свою очередь цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 49,93 доллара за баррель, потеряв 0,10%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", посол Сирии в Пекине Имад Мустафа заявил, что сирийская армия смогла восстановить контроль почти над всеми стратегически важными нефтяными месторождениями. По его словам, что в течении следующих двух месяцев страна сможет восстановить довоенный контроль над всеми предприятиями энергетики.