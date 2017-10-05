09:59 05.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нефть Brent торгуется выше 55 долларов за баррель

Стоимость фьючерсов на нефть североморской марки Brent сегодня утром, пятого октября 2017 года, находится ниже отметки 56 долларов за баррель.

Нефть Brent торгуется выше 55 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg. Так, по данным издания по состоянию на 7:56 стоимость барреля нефти Brent составляла 55,82 доллара. В свою очередь это на 0,14% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

В свою очередь цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 49,93 доллара за баррель, потеряв 0,10%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", посол Сирии в Пекине Имад Мустафа заявил, что сирийская армия смогла восстановить контроль почти над всеми стратегически важными нефтяными месторождениями. По его словам, что в течении следующих двух месяцев страна сможет восстановить довоенный контроль над всеми предприятиями энергетики.


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