Наличный доллара в четверг поднялся до 27,14 гривен

Наличный евро повысился на семь копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 27,14 гривен, а евро можно купить по 31,98 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,60-27,10, продажи 26,95 - 27,60 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,7579, продажи - 27,1349 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,50-31,90, продажи - 31,79-32,40 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,3105, продажи - 31,9866 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,620, продажи - 4,600-4,900 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,249, продажи - 4,710 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в среду, 4 октября 2017 года, наличный доллар набрал 39 копеек. Наличный евро поднялся на 38 копеек. Таким образом, вчера американский доллар продавался по 27,08 гривен, а евро можно было купить по 31,91 гривен за евро.