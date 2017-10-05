Международные резервы Украины с начала года увеличились на 20%

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины, это максимум с начала 2014 года.

По состоянию на сегодняшний день, резервы примерно на 20% превышают уровень начала текущего года. По итогам сентября резервы выросли на 602 млн долл.

Отметим, что обьем резервов за сентябрь поспособствовали поступлению в правительстве еврооблигаций на сумму в 1 млр 318,1 млн долл. Кроме того, из международных резервов было направлено 165,6 млн долл. на валютные интервенци. В частности, которые НБУ осуществлял для сглаживания чрезмерных колебаний на межбанковском валютном рынке под действием временных факторов.

В ведомстве также отмечают, что 69 млн долл. было направлено на продажу валюты через интервенции в форме запроса лучшего курса.

"521,4 млн. долл. было направлено из резервов на платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте. Из них 505,4 млн долл. – с целью обслуживания и погашения суверенных еврооблигаций", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", международные резервы Украины по состоянию на 1 октября выросли на 602 миллионов долларов или 3,3%. Таким образом, в сентябре международные резервы составили 18,638 миллиардов долларов.