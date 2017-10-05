Аграрии Украины уже собрали более 42 миллионов тонн зерновых

Украинские аграрии обработали 10,9 миллионов гектаров площади при урожайности 38,5 центнеров с гектара. При этом всего зерновых должно быть намолочено с 14,6 миллионов гектаров.

Как сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики Украины, на сегодняшний день собрано гречки 161 тысяч тонн с 143 тысяч гектаров, что составляет 78% при урожайности 11,3 центнеров с гектара, проса - 73 тысяч тонн с 50 тысяч гектаров при урожайности 14,6 центнеров с гектара и кукурузы - 4,2 миллионов тонн с одного миллиона гектаров при урожайности 41,8 центнеров с гектара.

Кроме того, отметили в в ведомстве, сейчас идет сбор подсолнечника и сахарной свеклы. Также наряду с уборкой урожая готовится почва под посев озимых культур и сев озимых. Таким образом, в настоящее время, подготовлено 7,6 миддионов гектаров или 94% к прогнозируемых площадей.

Посев озимых культур на зерно под урожай 2018 года, при прогнозе 7,2 миллионов гектаров проведена на площади 4,6 миллионов гектаров или 64%.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, украинский экспорт масличных культур за год вырос в 1,8 раза.