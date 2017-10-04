ВВП Украины может вырасти после принятия реформ, - Гройсман

После принятия пенсионной реформы ВВП уже может подняться, но мы можем его удвоить. Такое мнение высказал в среду, 4 октября, во время заседания Кабинета министров Украины премьер-министр Владимир Гройсман.

Он напомнил, что принято решение о новой пенсионной системе и теперь важно двигаться дальше и развивать национальную экономику. Мы можем удвоить ВВП страны через принятие правильных экономических решений и новых законов, - заявил глава правительства, добавив, что он рассчитывает на то, что этой осенью парламент, президент и правительство совместно смогут принять ряд моделирующих законов, которые Кабмин берется реализовать и обеспечивать увеличение экономического роста.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Всемирный банк прогнозирует увеличение дефицита государственного бюджета Украины в текущем году до 4% ВВП по результатам года.