В Украине снизилась добыча угля

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

По информации ведомства, добыча коксующегося угля снизилась на 22,9% – до 5,5 млн тонн, энергетического – на 8,3% до 21,1 млн тонн.

Примечательно, что еще в сентябре-2017 добыча рядового угля сократилась на 27,6% (на 970,7 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 2 млн 544,1 тыс. тонн.

Шахты Донецкой области за девять месяцев обеспечили добычу 8,7 млн тонн угля (-24,6% к январю-сентябрю-2016), Луганской – 1,6 млн тонн (-51,5%), Днепропетровской – 14,6 млн тонн (+9,1%), Львовской – 1,1 млн тонн (-4,1%), Волынской – 84,1 тыс. тонн (-42,2%).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр энергетики Украины Игорь Насалик заявил, что украинский уголь не должен быть единственным источников телпа. Все компании-поставщики энергии готовы полностью, а графики работы компаний-генераторов уже известны.