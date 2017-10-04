В НБУ насчитали шесть проблемных банков в Украине

В настоящее время НБУ ведет переговоры с МВФ относительно возможности пересмотра графика повышения минимального уровня уставного капитала.

Замглавы НБУ отметила, что регулятор допускает пересмотр графика докапитализации банков.

"Если говорить о требовании доведения уставного капитала до 200 млн грн, то шесть банков на сегодня еще не выполнили его", - заявила Рожкова.

По ее словам, была проведена диагностика 37 небольших и мелких банков.

"После диагностики два банка были признаны неплатежеспособными, два прекратили деятельность, остальные 33 не требовали докапитализации, исходя из качества активов", - сообщила заместитель главы Нацбанка.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", фундаментальное давление на цены остается умеренным. Поэтому сейчас нет оснований для повышения учетной ставки.