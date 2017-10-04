В НБУ насчитали шесть проблемных банков в Украине

В Украине шесть банков до сих пор не выполнили требования по докапитализации до 200 млн гривен, тем самым нарушая требования Нацбанка. Об этом сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, выступая на заседании комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.
В настоящее время НБУ ведет переговоры с МВФ относительно возможности пересмотра графика повышения минимального уровня уставного капитала.
Замглавы НБУ отметила, что регулятор допускает пересмотр графика докапитализации банков.
"Если говорить о требовании доведения уставного капитала до 200 млн грн, то шесть банков на сегодня еще не выполнили его", - заявила Рожкова.
По ее словам, была проведена диагностика 37 небольших и мелких банков.
"После диагностики два банка были признаны неплатежеспособными, два прекратили деятельность, остальные 33 не требовали докапитализации, исходя из качества активов", - сообщила заместитель главы Нацбанка.
Как сообщалось ранее "УРА-Информ", фундаментальное давление на цены остается умеренным. Поэтому сейчас нет оснований для повышения учетной ставки.