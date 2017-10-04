В ЕС введут новые антидемпинговые меры

Об этом передает пресс-служба ЕП.

Депутат ЕП Сальваторе Чику утверждает, что подобные меры необходимы для того, чтобы сократить продажи продукции недобросовестных продавцов, из-за которых множество рабочих мест находятся под угрозой исчезновения.

Впервые будут учитываться международные стандарты в трудовом законодательстве, что защитит европейских граждан от вреда глобализационной экономики. В комиссии ЕС будут подробно изучать количество экспорта стран-членов союза, где основной акцент будет уделен вопросу искажения цен и расходов.

Депутат настаивает на том, чтобы в эксперты ЕП четко прописали об "различиях" и "искажениях" цен. Недобросовестная торговля продолжает являться тенденцией для стран третьего мира.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Брюссель требует от Великобритании выплатить ЕС более 52 млрд евро компенсации по процессу выхода из Евросоюза.