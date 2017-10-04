Правительственный комитет одобрил налогообложение выведенного капитала

Таким образом теперь могут заменить существующий налог на прибыль юридических лиц на налогообложение вывода капитала из страны. Как сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, такое изменение будет стимулировать бизнес реинвестировать средства в производство и развитие.

В финансовом ведомстве также пообещали упростит правила налогообложения и процедуру администрирования и улучшит инвестиционный климат в стране.

При этом, по мнению ведомства, введение нового налога приведет к потерям государственного бюджета в сумме 26 миллиардов гривен, а местных бюджетов - 5,4 миллиардов гривен. Тем не менее Минфин поддерживает новый налог, но при условии сбалансированности госбюджета.

Ставка налога на выведенный капитал составит 15% при уплате дивидендов в адрес юридического лица – нерезидента или физического лица.

К дивидендам, согласно проекту закона, предлагается отнести следующие выплаты:

- проценты, уплаченные в адрес нерезидентов связанных лиц;

- выплаты в рамках договоров страхования или перестрахования в пользу страховщиков-нерезидентов;

- выплата финансовой помощи неплательщику налога, не возвращенной в течение 12 месяцев;

- покупка товаров и услуг у связанных лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения;

- доначисление за трансфертное ценообразование;

- бесплатное предоставление имущества неплательщику налога; инвестиции в уставный фонд неплательщиков налога;

- выплата роялти.

Напомним, как сообьщал УРА-Информ, ранее Минфин заявил, что уже разработал законопроект по налогу на выведенный капитал.