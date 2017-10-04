08:15 04.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Правительственный комитет одобрил налогообложение выведенного капитала

Правительственный комитет во вторник, 3 октября, одобрил законопроект о введении налога на выведен капитал.

Правительственный комитет одобрил налогообложение выведенного капитала

Таким образом теперь могут заменить существующий налог на прибыль юридических лиц на налогообложение вывода капитала из страны. Как сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, такое изменение будет стимулировать бизнес реинвестировать средства в производство и развитие.

В финансовом ведомстве также пообещали упростит правила налогообложения и процедуру администрирования и улучшит инвестиционный климат в стране.

При этом, по мнению ведомства, введение нового налога приведет к потерям государственного бюджета в сумме 26 миллиардов гривен, а местных бюджетов - 5,4 миллиардов гривен. Тем не менее Минфин поддерживает новый налог, но при условии сбалансированности госбюджета.

Ставка налога на выведенный капитал составит 15% при уплате дивидендов в адрес юридического лица – нерезидента или физического лица.

К дивидендам, согласно проекту закона, предлагается отнести следующие выплаты:

- проценты, уплаченные в адрес нерезидентов связанных лиц;

- выплаты в рамках договоров страхования или перестрахования в пользу страховщиков-нерезидентов;

- выплата финансовой помощи неплательщику налога, не возвращенной в течение 12 месяцев;

- покупка товаров и услуг у связанных лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения;

- доначисление за трансфертное ценообразование;

- бесплатное предоставление имущества неплательщику налога; инвестиции в уставный фонд неплательщиков налога;

- выплата роялти.

Напомним, как сообьщал УРА-Информ, ранее Минфин заявил, что уже разработал законопроект по налогу на выведенный капитал.


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