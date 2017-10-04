16:56 04.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Польша признала закупки угля из неподконтрольных Украине областей Донбасса

Польша признала факт закупки угля, добытого на шахтах на неподконтрольных Украине территориях Донбасса. Информацию подтвердил министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский.

Польша признала закупки угля из неподконтрольных Украине областей Донбасса

Министр заявил, что поставки угля незначительны – 11 тыс. тонн. Этого ресурса хватает на дневной режим работы одного блока ТЭС.

Экспорт антрацита из ОРДЛО осуществляет фирма Doncoaltrade, зарегистрированная в польском Катовице.

При этом, в сопроводительных документах указано, что этот уголь добыт на территории Российской Федерации.

Кроме того, есть информация о том, что некоторые из владельцев указанной компании имеют связи с представителями оккупанта на Донбассе.

Стоит отметить, что министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик на встрече с польскими предпринимателями в Варшаве заявил, что те страны, которые покупают уголь с окуппированных территорий Донбасса, финансируют режим окуппанта.

"Страны, которые покупают уголь из Донбасса, финансируют режим. Украина отказалась от этого угля", - сказал Насалик.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Украину с начала 2017 года из Южно-Африканской республики совершено пять поставок антрацитового угля.


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