Польша признала закупки угля из неподконтрольных Украине областей Донбасса

Министр заявил, что поставки угля незначительны – 11 тыс. тонн. Этого ресурса хватает на дневной режим работы одного блока ТЭС.

Экспорт антрацита из ОРДЛО осуществляет фирма Doncoaltrade, зарегистрированная в польском Катовице.

При этом, в сопроводительных документах указано, что этот уголь добыт на территории Российской Федерации.

Кроме того, есть информация о том, что некоторые из владельцев указанной компании имеют связи с представителями оккупанта на Донбассе.

Стоит отметить, что министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик на встрече с польскими предпринимателями в Варшаве заявил, что те страны, которые покупают уголь с окуппированных территорий Донбасса, финансируют режим окуппанта.

"Страны, которые покупают уголь из Донбасса, финансируют режим. Украина отказалась от этого угля", - сказал Насалик.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Украину с начала 2017 года из Южно-Африканской республики совершено пять поставок антрацитового угля.