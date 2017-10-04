Нефть Brent торгуется выше 55 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg. Так, состоянию на 7:55 по киевскому времени стоимость барреля нефти Brent составляла 55,68 доллара. В свою очередь это на 0,07% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Согласно недавно полученным статистическим данным, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 50,06 доллара за баррель, потеряв 0,71%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Персидском заливе в море вытекло около 35 тысяч баррелей нефти. В свою очередь власти Кувейта объявили "план управления кризисом". Там также пояснили, что нефтяное пятно не достигло берегов Кувейта и по оценкам местных нефтяных экспертов, разлив нефти произошел у старого 50-километрового трубопровода, который ведет в город Рас-Аль-Хафджи.