09:54 04.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нефть Brent торгуется выше 55 долларов за баррель

Цена нефти североморской марки Brent сегодня утром, четвертого октября 2017 года, находится ниже отметки 56 долларов за баррель.

Нефть Brent торгуется выше 55 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg. Так, состоянию на 7:55 по киевскому времени стоимость барреля нефти Brent составляла 55,68 доллара. В свою очередь это на 0,07% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Согласно недавно полученным статистическим данным, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 50,06 доллара за баррель, потеряв 0,71%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Персидском заливе в море вытекло около 35 тысяч баррелей нефти. В свою очередь власти Кувейта объявили "план управления кризисом". Там также пояснили, что нефтяное пятно не достигло берегов Кувейта и по оценкам местных нефтяных экспертов, разлив нефти произошел у старого 50-километрового трубопровода, который ведет в город Рас-Аль-Хафджи.


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