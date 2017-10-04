НБУ в среду продолжил опускать курс гривны

100 долл - 2670,4193 грн;

100 евро - 3138,5438 грн;

10 российских рублей - 4,6091 грн.

При этом регулятор установил на 4 октября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1091.516833;

Серебро - 14.208474;

Платина - 788.408178;

Палладий - 801.262656.

Напомним, Национальный банк Украины установил на вторник, 4 октября, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2665,4606 грн;

100 евро - 3130,3169 грн;

10 российских рублей - 4,6105 грн.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк 14 сентября 2017 года, принял решение сохранить учетную ставку на прежнем уровне в 12,5%. По мнению регулятора, проведение сдержанной монетарной политики обусловлено необходимостью вернуть инфляцию к целевой траектории. При этом в НБУ напомнили, что в августе инфляция продолжила рост в годовом измерении и составила 16,2%.