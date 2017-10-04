НБУ отменил очередное требование для банков

Соответствующее решение принято правлением регулятора. Как сообщает пресс-служба Национального банка, изменения внесены постановлением правления НБУ "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины" № 98 от 03 октября 2017 года. Оно вступает в силу с 5 октября 2017.

Речь идет о выписках клиентов и скан-копий документов, являющихся основанием для осуществления операций, кроме решения эмитента о выплате дивидендов иностранному инвестору (используется для анализа спроса), а также выводов по каждому договору, анкет клиентов и других документов относительно принятых банком мер при осуществлении анализа и проверки информации о финансовых операциях и их участников.

По мнению центробанка, это освободит значительные материальные и технические ресурсы банковских учреждений и будет способствовать эффективному, риск-ориентированному подходу банков к осуществлению анализа финансовых операций клиентов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Нацбанк упростил покупку валюты для некоторых операций.