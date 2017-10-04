11:16 04.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Наличный доллар в среду поднялся до 27,08 гривен

В обменных пунктах Украины в среду, 4 октября 2017 года, наличный доллар набрал 39 копеек.

Наличный доллар в среду поднялся до 27,08 гривен

Наличный евро поднялся на 38 копеек. Таким образом, сегодня американский доллар продается по 27,08 гривен, а евро можно купить по 31,91 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,10-27,05, продажи 26,71 - 27,30 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,6848, продажи - 27,0774 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,50-31,70, продажи - 31,75-32,30 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,2124, продажи - 31,9169 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,590, продажи - 4,560-4,900 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,244, продажи - 4,697 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины во вторник, 3 октября 2017 года, наличный доллар увеличился на восемь копеек. Наличные евро потерял четыре копейки. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,76 гривен, а евро можно было купить по 31,53 гривен.


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