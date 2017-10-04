11:56 04.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Какими будут цены на газ для украинского населения

Заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Прокопив рассказал о предстоящих переговорах Украины и МВФ по поводу ценообразования на газ.

Какими будут цены на газ для украинского населения

Об этом передает заявил в ходе очередного круглого стола.

Проковпив поведал о том, что до завершения переговоров и анализа их результатов украинское правительство не будет менять цену на газ. Встреча пройдет в два этапа - на уровне совещания с МВФ и отдельных переговоров с европейскими чиновниками тет-а-тет.

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко считает, что на 2018 год нет абсолютно никаких оснований для изменения ценообразования, а тем более повышения тарифов для населения. В бюджете этого пункта не заложено.

Также нет и особых оснований для поднятия цен на услуги жилищно-коммунального хозяйства, однако цена на обслуживание придомовой территории может меняться.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Международный валютный фонд заявил, что не исключает выделения очередного транша Украине в рамках программы финансовой помощи.


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