Какими будут цены на газ для украинского населения

Об этом передает заявил в ходе очередного круглого стола.

Проковпив поведал о том, что до завершения переговоров и анализа их результатов украинское правительство не будет менять цену на газ. Встреча пройдет в два этапа - на уровне совещания с МВФ и отдельных переговоров с европейскими чиновниками тет-а-тет.

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко считает, что на 2018 год нет абсолютно никаких оснований для изменения ценообразования, а тем более повышения тарифов для населения. В бюджете этого пункта не заложено.

Также нет и особых оснований для поднятия цен на услуги жилищно-коммунального хозяйства, однако цена на обслуживание придомовой территории может меняться.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Международный валютный фонд заявил, что не исключает выделения очередного транша Украине в рамках программы финансовой помощи.