Кабмин в следующем году выделит еще миллиард на "Доступные лекарства", - Гройсман

То есть перечень лекарств будет расширен, и люди получат больше доступа к этой системе. Об этом в среду, 4 октября, на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, это означает, в следующем году люди, которые не могли себе позволить купить такие лекарства, сейчас получат их бесплатно от государства. Вместе с тем глава правительства напомнил, что 6,5 миллионов человек уже получили рецепты на бесплатные лекарства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Гройсман заявил, что правительство планирует постоянно расширять линейку выпускаемых препаратов программы "Доступные лекарства". По его словам программа работает и средств у правительства достаточно для того, чтобы обеспечивать бесплатными лекарствами людей, которые имеют хронические заболевания.