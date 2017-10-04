13:17 04.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кабмин в следующем году выделит еще миллиард на "Доступные лекарства", - Гройсман

В следующем году Кабинет министров Украины закладывает в бюджет на "Доступные лекарства" миллиард гривен.

Кабмин в следующем году выделит еще миллиард на

То есть перечень лекарств будет расширен, и люди получат больше доступа к этой системе. Об этом в среду, 4 октября, на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, это означает, в следующем году люди, которые не могли себе позволить купить такие лекарства, сейчас получат их бесплатно от государства. Вместе с тем глава правительства напомнил, что 6,5 миллионов человек уже получили рецепты на бесплатные лекарства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Гройсман заявил, что правительство планирует постоянно расширять линейку выпускаемых препаратов программы "Доступные лекарства". По его словам программа работает и средств у правительства достаточно для того, чтобы обеспечивать бесплатными лекарствами людей, которые имеют хронические заболевания.


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