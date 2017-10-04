Экспорт украинской пшеницы снова увеличился

Согласно информации ведомства, сравнительная статистика за 2017-2016 выглядит следующим образом:

- продовольственной пшеницы более три с половиной млн тонн против продовольственной более 3,7 млн за 2016 год

- фуражной почти три млн тонн против 3,4 тонн за 2016 год

- ячменя - более трех млн тонн против 3,4 тонн за 2016 год

- кукурузы - более одного млн тонн против 0,5 млн тонн за 2016 год

За текущий месяц украинское государство экспортировало почти 1,6 млн тонн масличных культур, в том числе: рапса - более 1,45 млн тонн, сои - более 0,13 млн тонн.

Таким образом, полный объем экспорта увеличился почти в семь раз.

Как сообщалось в "УРА-Информ", с начала 2017 года украинское государство увеличило экспорт масличных культур почти в два раза.