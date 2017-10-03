12:39 03.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100175295:labazovych

Запорожская АЭС подключила к сети четвертый энергоблок

Запорожская АЭС, входящая в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", подключила четвертый энергоблок к сети после планового ремонта.

Запорожская АЭС подключила к сети четвертый энергоблок

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Как отмечается, на ЗАЭС эксплуатируются шесть энергоблоков мощностью 1 млн КВт каждый. В данный момент на станции в штатном режиме работают 4 энергоблока. Замечаний к работе основного оборудования энергоблоков нет.

Кстати, в последние годы станция вырабатывает более 50% всей электроэнергии, производимой атомными станциями Украины.

"Идет набор мощности", – говорится в сообщении пресс-службы станции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинские атомные электростанции и тепловые электростанции получат оборудование на 5,5 млрд гривен. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив