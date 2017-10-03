ВВП Украины за 2017 год вырос на два процента

Об этом сообщил сам Кахконен во время своего макроэкономического обзора для Украины.

Директор утверждает, что такая тенденция и далее должна продолжаться, однако минимальный рост ВВП не сможет в продолжительной перспективе повысить уровень жизни украинских граждан.

За первое полугодие рост экономики составил два с половиной процента. Эксперт уверен, что такой рост сохраниться до конца года без изменений. Правда подобный рост характерен только для послекризисной экономики, но не для страны, переходящей на рыночную экономику.

Совет директоров Всемирного банка одобрил концепцию партнерства в украинскими банками до 2021 года, настаивая на том, чтобы государство продолжало реформирование правительственных институтов, судебной системы и основных сфер экономики.

Как сообщалось в "УРА-Информ", рост валового внутреннего продукта Украины апреле-июне 2017 года составил два процента по сравнению с два с половиной процента в первом квартале 2017 года.