11:39 03.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине растут цены из-за обесценивания гривны

В течение последних недель в Украине существенно начали расти цены на популярные продукты питания. Это связяно с ежедневным обесцениванием гривны.

В Украине растут цены из-за обесценивания гривны

Об этом стало известно из сюжета одного украинского телеканала.

Как отмечается, подорожание касается не только пищевых продуктов, но и бытовых вещей, а также лекарств. Такие перемены вызывают панику как на валютном рынке, так и среди украинского населения. В частности, граждани страны постоянно жалуются, что денег совсем не осталось.

Примечательно, что в настоящее время один доллар стоит 26 грн 65-70 копеек. При этом эксперты заявляют, что прогнозов относительно стоимости американской валюты относительно гривни сегодня немало. К примеру, с Нового года один доллар можно будет купить за 30 грн.

По словам экономиста Центра Разумкова Василия Юрчишина, в следующем году будет девальвация гривны.

"В течение прошлой недели доллар подорожал почти на 30 копеек и достиг своего максимума, начиная с мая прошлого года", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", за четыре последних месяца украинское государство  экспортировало сыра на 8 млн 491 тыс. долл. Согласно недавно полученным данным, наша страна экспортировала в Казахстан сыра на 4,1 млн долл. Кроме того, в Республику Молдова - на 2,3 млн долл., в Египет - на 997 тыс. долл., в другие страны - на 985 тыс. долл.


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