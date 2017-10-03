В Польше решили снизить пенсионный возраст

Соответствующий закон вступил в силу в стране с 1 октября. Документ, в частности, возвращает пенсионный возраст для 60 лет и 65 лет для мужчин.

Как сообщает Польское радио, такое положение действовало в стране до реформы 2012 года, когда в Польше начали постепенно удлинять возраст выхода на пенсию до 67 лет независимо от пола.

Таким образом, благодаря новым правилам, появилась возможность раннего выхода на пенсию для 331 тысяч человек. В этом году право на пенсию будут иметь 415 тысяч человек, а решение о выходе на пенсию принимают примерно 82-83% уполномоченных.

До сих пор ходатайство в этом деле подали 190 тысяч человек, - говорится в документе. При этом в правительстве страны заверили, что на данный момент Фонд социального страхования страны находится в хорошем финансовом состоянии и денег для будущих пенсионеров хватит.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня народные депутаты Украины в очередной раз попытаются проголосовать пенсионную реформу благодаря которой девять миллионов украинских пенсионеров получат возможность иметь надбавку к нынешней пенсии.