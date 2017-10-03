Цена нефти Brent опустилась ниже 56 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg. По состоянию на 7:43 по киевскому времени стоимость барреля нефти Brent составляла 55,92 доллара. Согласно недавно полученным сведениям, это на 0,27% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

В свою очередь цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 50,45 доллара за баррель, потеряв 0,26%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", экспорт нефти из США превысят импорт к 2023 году, благодаря стабильному росту добычи сланцевой нефти. В подготовленном отчете указывается, что продажи американской нефти на внешних рынках к 2031 году достигнут 3,3 млн баррелей в сутки (б/с). При этом добыча сланцевой нефти к 2025 году вырастет в два раза – до 14,2 млн б/с.