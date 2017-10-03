НБУ выбрал банки для осуществления валютных интервенций

Такое заявление было сделано на официальном веб-сайте Нацбанка.

По информации ведомства, согласно критериям отбора банков, в такой форме валютной интервенции могут принимать участие 20 учреждений, которые по итогам третьего квартала имели лучший общий рейтинг среди банков-участников межбанковского рынка.

В НБУ отметили, что этот общий рейтинг рассчитывается на основе места банка в каждом из трех составляющих рейтингов.

Банки отбирают по прозрачным критериями: объем операций банка по покупке и продаже иностранной валюты с другими субъектами рынка и Национальным банком.

Объем операций банка с клиентами по покупке и продаже безналичной иностранной валюты, объем активов банка.

В соответствии с указанными критериями, в четвертом квартале перечень банков-участников валютной интервенции в форме запроса относительно наилучшего курса остался без изменений.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", рост экономики по итогам года может оказаться выше прогноза Нацбанка, обнародованном в июле 2017 года.