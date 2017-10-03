НБУ ликвидируют банк Гефест

Соответствующее решением регулятор принял 29 сентября 2017 года. Как сообщает во вторник, 3 октября, пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц, принято постановление №639-рш исполнительной дирекцией ФГВФЛ о начале процедуры ликвидации банка Гефест и делегировании полномочий ликвидатора банка.

Процедура ликвидации банка продолжится год и должна завершиться 1 ноября 2018 года включительно.

Напомним, 2 августа Нацбанк признал банк Гефест неплатежеспособным.

Как сообщал УРА-Информ, объем так называемых " дефолтных" кредитов, выданных украинскими банками на первое сентября, составил 580,842 миллиарда гривен 57,8 процента от общей массы. Наибольшая доля таких кредитов, по данным НБУ, в неплатежеспособных банках Гефест и Родовид Банк , а также в дочерних структурах российских госбанков - БМ Банк и ВТБ Банк.