ГФС вернули налогоплательщикам почти 90 млрд гривен по НДС

В службе сообщили, что при заявленных 89 млрд было выплачено 87 млрд гривен за январь-сентябрь. Такой показатель больше на 38 процентов или на 24 млрд гривен, чем это было в 2016 году - 64 млрд гривен.

Недавно в ГФС представили новую систему, которая позволяет анализировать налоговые накладные в автоматическом онлайн-режиме. Также были изменены граничные строки подачи накладных.

Сроки были продлены до 365 календарных дней, а с первого апреля заработала электронная система переанчисления НДС. Объемы фиктивного начисления НДС уменьшились с почти одного млрд гривен до 300 млн гривен.

Как сообщалось в "УРА-Информ", правительство Украины в ближайшие дни поднимет вопрос блокирования налоговых накладных в Едином реестре НДС и отработает механизмы недопущения каких-либо сбоев в будущем.