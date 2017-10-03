ЕС предоставит Украине 50 млн евро помощи для развития Донбасса

Как заявил руководитель группы поддержки Украины в Еврокомиссии Питер Вагнер, первая программа поддержки, которую сейчас рассматривают, предусматривает 50 млн евро и она будет реализовываться в начале следующего года.

Также отмечается, что "в целом финансирование со стороны ЕС нужд восточных регионов до 2020 г. предусмотрены на уровне 200 млн евро в год".

Добавим, что особое внимание ЕС будет уделяться охране здоровья молодежи и развития школьного образования, что важно для будущего региона.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель считает, что на внешних границах нужно снова возобновить контроль. По словам канцлера, на сегодняшний день охрана внешних границ не обеспечена должным образом, а потому будет правильным решением исправить контроль на особо важных участках.