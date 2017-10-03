Доллар в обменниках во вторник набрал восемь копеек

Наличные евро потерял четыре копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,76 гривен, а евро можно купить по 31,53 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,30-26,67, продажи 26,65 - 26,95 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,4936, продажи - 26,7668 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,30-31,40, продажи - 31,38-32,00 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,0541, продажи - 31,5339 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,530, продажи - 4,530-4,900 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,281, продажи - 4,653 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в понедельник, 2 октября, наличный доллар увеличился на восемь копеек. Наличный евро набрал 11 копеек. Таким образом вчера доллар продавался по 26,68 гривен, а евро можно было купить по 31,57 гривен.