14:20 03.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Дефицит платежного баланса Украины составит 4% ВВП по итогам года, - Всемирный банк

Всемирный банк прогнозирует увеличение дефицита государственного бюджета Украины в текущем году до 4% ВВП по результатам 2017 года.

Дефицит платежного баланса Украины составит 4% ВВП по итогам года, - Всемирный банк

Об этом сегодня во время пресс-конференции заявила экономист представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Анастасия Головач.

Согласно ее словам, приток прямых иностранных инвестиций является очень низким по сравнению с докризисным периодом. Кроме того, это может достичь лишь 2% ВВП в 2017 году, подчеркнула Головач.

Таким образом, если учитывать размер дефицита платежного баланса текущего года и недостаточность прямых иностранных инвестиций, украинская страна до сих пор остается зависимой от государственных заимствований с внешних рынков.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", рост валового внутреннего продукта Украины апреле-июне 2017 года составил 2,3% по сравнению с 2,5% в первом квартале 2017 года. По данным ведомства, в середине августа была сделана оценка показателя второго квартала в 2,4% ВВП. 


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