Бойко назвал приоритеты Госбюджета-2018

Согласно его словам - в бюджете-2018 следует на 50 процентов сократить расходы на силовой блок, после чего направить эти средства на поддержку учителей, а также врачей и пенсионеров. Об этом сообщил сегодня сопредседатель фракции "Оппозиционного блока" Ю. Бойко в процессе своего выступления с трибуны парламента.

По его словам - судя по показателям госбюджета, основной приоритет правительства на 2018 г. – удержаться на должностях благодаря силовикам. При этом рекордные суммы хотят потратить на армию, на прокуратуру, на суды - в ущерб всем соцпрограммам.

Как сообщал УРА-Информ, в Госбюджет-2018 заложен рост зарплат на уровне 10,9%.