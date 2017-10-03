14:43 03.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Бойко назвал приоритеты Госбюджета-2018

Юрий Бойко третьего октября поведал о приоритетных направлениях в государственном бюджете-2018.

Бойко назвал приоритеты Госбюджета-2018

Согласно его словам - в бюджете-2018 следует на 50 процентов сократить расходы на силовой блок, после чего направить эти средства на поддержку учителей, а также врачей и пенсионеров. Об этом сообщил сегодня сопредседатель фракции "Оппозиционного блока" Ю. Бойко в процессе своего выступления с трибуны парламента.

По его словам - судя по показателям госбюджета, основной приоритет правительства на 2018 г. – удержаться на должностях благодаря силовикам. При этом рекордные суммы хотят потратить на армию, на прокуратуру, на суды - в ущерб всем соцпрограммам.

Как сообщал УРА-Информ, в Госбюджет-2018 заложен рост зарплат на уровне 10,9%.


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