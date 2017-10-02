Замечаний к функционированию энергосистемы в осенне-зимний период нет, - Насалик

Соответствующие сведения сообщил министр энергетики Украины Игорь Насалик во время селекторного совещания.

По его словам, с четвертого октября будет запущен в работу четвертый атомный блок Запорожской атомной станции. А уже седьмого и восьмого октября запускается третий блок Запорожской станции.

В свою очередь 22 октября запустится второй Хмельницкий блок, а в конце месяца второй Южно-Украинский атомный блок. В связи с этим в течение месяца Украина получит дополнительно четыре миллионника или заменит 20 блоков мощностью 200 мегаватт, - отметил Насалик.

"Мощности, что у нас есть, полностью обеспечат потребности нашего государства, но мы рассмотрим возможность экспортировать энергию за пределы нашего государства", - сказал Насалик.

Напоследок, министр энергетики Украины добавил, что задолженность за воду и водоотведение составляет 5,6 млрд гривен.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в отопительном сезоне 2017-2018 годов газ дорожать не будет. И в государственном бюджете Украины на 2018 год заложена цена на газ на уровне 2017 года.