Выплавка стали в Украине достигла максимума

Такие предварительные оценочные данные приводит объединение предприятий "Укрметаллургпром".

По данным предприятия, производство чугуна в Украине сократилось в годовом исчислении на 17,8%, до 14,626 млн тонн, общего проката - на 16,4%, до 13,469 млн тонн.

Таким образом, в сентябре показатели по выплавке стали продолжили рост третий месяц подряд и оказались максимальными за последние восемь месяцев.

Более того, среднесуточное производство чугуна и стали достигло максимума с января 2017 года.

Добавим, среднесуточное производство чугуна продолжило рост: в сентябре - 61,8 тыс. тонн, тогда как в августе - 58,6 тыс. тонн, в июле - 50,1 тыс. тонн, в июне - 50,4 тыс. тонн.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", завод по изготовлению покрытий для футбольных полей соорудили без привлечения средств госбюджета.