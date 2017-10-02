10:59 02.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Нацбанке назвали новую версию падения гривны

Девальвационное давление на гривну в сентябре текущего года имело, главным образом, сезонный характер.

В Нацбанке назвали новую версию падения гривны

Ослабление гривны к американскому доллару произошло в основном из-за сезонных спросов на иностранную валюту со стороны энерготрейдеров. Такое мнение в понедельник утром, 2 октября, на своем сайты высказал Национальный банк Украины.

По данным регулятора, падение гривны связано с традиционным ростом спроса на иностранную валюту со стороны нефте- и газотрейдеров, который к тому же усиливался умеренным ростом цен на нефть на мировом рынке.

В Нацбанк также уверены, что сокращение объемов предложения наличной иностранной валюты со стороны населения происходит при растущем спросе. Повышение спроса населения объясняется сезонным ухудшением курсовых ожиданий, - пояснили в центробанке, добавив, что ослабление украинской гривны к доллару США временными факторами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее НБУ объявило, что в падении гривны виноваты журналисты.


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