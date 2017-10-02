Укртелеком поднял цены на стационарную связь

Соответствующие сведения передает LIGA.net.

Отметим, что в первую очередь изменится стоимость пакетных минут, в которые включены звонки по межгороду, на SIP-телефонию и мобильные телефоны. Таким образом, на 5,5 грн (с НДС) повысится плата для тарифных планов Домашний Базовый, Домашний Минимальный и Общий Базовый. При жтом для пользователей Домашнего Безлимитного услуга подорожала на 9 грн (с НДС).

В свою очередь стоимость тарифных планов, которые были установленные Нацкомиссией по вопросам регулирования связи и информации, не изменится.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в 2016 году компани "Киевстар" заработала более трех миллиардов гривен, что на 20% больше, чем в 2015 году. Кроме того компания сообщила, что стоимость их активов также возросла и на сегодняшний день составляет почти 18 миллиардов гривен. А это на 5% больше, чем в прошлом году.