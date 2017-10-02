Страны Евросоюза с начала года инвестировали в Украину почти 600 млн долларов

Страны, являющиеся членами Европейского Союза, в январе-июне 2017 года вложили в экономику Украины 597,3 миллиона долларов прямых инвестиций. Что составляет 84% от общего объема инвестиций за указанный период на уровне 711,2 миллиона долларов.
Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли.
При этом главными инвесторами из ЕС в Украину стали Кипр и Великобритания.
В министерстве отметили, что по состоянию на первое июля 2017 года общий объем прямых иностранных инвестиций составил 38,981 миллиарда долларов, в том числе инвестиций из ЕС - 27,387 миллиарда долларов это 70,3% от общего объема.
В структуре акционерного капитала иностранных инвесторов лидирует Кипр, Голландия, Великобритания и Германия.
В то же время, общий объем украинских инвестиций в страны - члены ЕС составляет 6,092 миллиарда долларов, что составляет 95,6% от общего объема украинских инвестиций в странах мира.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Петр Порошенко что парламенту вскоре следует принять пенсионную реформу. Таким образом - пенсионная, а также медицинская и образовательная реформы окажут серьезную помощ в вопросе привлечения инвестиций.