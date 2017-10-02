Страны Евросоюза с начала года инвестировали в Украину почти 600 млн долларов

Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли.

При этом главными инвесторами из ЕС в Украину стали Кипр и Великобритания.

В министерстве отметили, что по состоянию на первое июля 2017 года общий объем прямых иностранных инвестиций составил 38,981 миллиарда долларов, в том числе инвестиций из ЕС - 27,387 миллиарда долларов это 70,3% от общего объема.

В структуре акционерного капитала иностранных инвесторов лидирует Кипр, Голландия, Великобритания и Германия.

В то же время, общий объем украинских инвестиций в страны - члены ЕС составляет 6,092 миллиарда долларов, что составляет 95,6% от общего объема украинских инвестиций в странах мира.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Петр Порошенко что парламенту вскоре следует принять пенсионную реформу. Таким образом - пенсионная, а также медицинская и образовательная реформы окажут серьезную помощ в вопросе привлечения инвестиций.