16:24 02.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Страны Евросоюза с начала года инвестировали в Украину почти 600 млн долларов

Страны, являющиеся членами Европейского Союза, в январе-июне 2017 года вложили в экономику Украины 597,3 миллиона долларов прямых инвестиций. Что составляет 84% от общего объема инвестиций за указанный период на уровне 711,2 миллиона долларов.

Страны Евросоюза с начала года инвестировали в Украину почти 600 млн долларов

Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли.

При этом главными инвесторами из ЕС в Украину стали Кипр  и Великобритания.

В министерстве отметили, что по состоянию на первое июля 2017 года общий объем прямых иностранных инвестиций составил 38,981 миллиарда долларов, в том числе инвестиций из ЕС - 27,387 миллиарда долларов это 70,3% от общего объема.

В структуре акционерного капитала иностранных инвесторов лидирует Кипр, Голландия, Великобритания и Германия.

В то же время, общий объем украинских инвестиций в страны - члены ЕС составляет 6,092 миллиарда долларов, что составляет 95,6% от общего объема украинских инвестиций в странах мира.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Петр Порошенко что парламенту вскоре следует принять пенсионную реформу. Таким образом - пенсионная, а также медицинская и образовательная реформы окажут серьезную помощ в вопросе привлечения инвестиций


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