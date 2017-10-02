21:58 02.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100175238:Polishuk

Оснований для роста тарифов на услуги ЖКХ отсутствуют, - Розенко

В Украине на сегодняшний день нет оснований для роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги и газ.

Оснований для роста тарифов на услуги ЖКХ отсутствуют, - Розенко

Цена на газ зафиксирована в проекте государственного бюджета Украины на 2018 год. Она осталась на уровне этого года.

Об этом в понедельник, 2 октября, в эфире одной из радиостанций заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко. По его словам, сейчас нет никаких оснований говорить о повышении, как цен на газ, так и роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Местные органы власти должны контролировать предприятия, которые предоставляют услуги, которые необоснованно повышают цены и тарифы, - подчеркнул вице-премьер, добавив, что в меморандуме с Международным валютным фондом нет никаких требований по повышению цены на газ в этом отопительном сезоне.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что не видит на данный момент оснований для поднятия цен на газ для населения.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив