Оснований для роста тарифов на услуги ЖКХ отсутствуют, - Розенко

Цена на газ зафиксирована в проекте государственного бюджета Украины на 2018 год. Она осталась на уровне этого года.

Об этом в понедельник, 2 октября, в эфире одной из радиостанций заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко. По его словам, сейчас нет никаких оснований говорить о повышении, как цен на газ, так и роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Местные органы власти должны контролировать предприятия, которые предоставляют услуги, которые необоснованно повышают цены и тарифы, - подчеркнул вице-премьер, добавив, что в меморандуме с Международным валютным фондом нет никаких требований по повышению цены на газ в этом отопительном сезоне.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что не видит на данный момент оснований для поднятия цен на газ для населения.