Нефтегазовая компания Польши удвоит объемы продаж газа для Украины

Согласно словам вице-председателя компании Мацея Возняка, экспорт в Украину идет стабильно. На этот раз Варшава рассчитывает продать 700-800 миллионов кубометров газа, сообщает Польское радио.

Также Возняк отметил, что его команда не только поставляет голубое топливо для разных продавцов из Украины, но и имеет тендер на продажу сырья для газопроводной системы и в подземные хранилища Украины. К примеру, за полгода 2016 года Польша продала Украине свыше 400 млн куб. м газа.

В текущем году эта цифра может удвоиться, поскольку власти Польши планируют продать 700-800 млн куб. м газа.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине в отопительном сезоне 2017-2018 годов газ дорожать не будет. И в государственном бюджете Украины на 2018 год заложена цена на газ на уровне 2017 года.