Насалик уверяет, что уголь из ОРДЛО не поступает в Украину

Уголь с Отдельных районов Донецкой и Луганской областей не поступает на территорию украинского государства. Об этом заявил министр энергетики Украины Игорь Насалик во время селекторного совещания.
Согласно его словам, его команда сделала все возможное для того, чтобы уголь с неподконтрольных территорий Донбасса не поступал. Также украинский министр энергетики добавил, что уголь закупается в Южно-Африканской Республике.
"Компании, которые работают в Украине, имеют договоренность и компромисс относительно того, чтобы уголь с ОРДЛО не проходил на территорию Украины", - отметил Насалик.
По этому поводу, в настоящее время вообще нет никакиз экономических оснований для повышения цены на газ.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно в морской торговый порт "Южный" прибыло первое судно из США с энергетическим углем для компании "Центрэнерго". На борту балкера 62 тысячи тонн энергетического угля из США для ТЭС ПАО "Центрэнерго".