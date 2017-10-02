12:59 02.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Насалик уверяет, что уголь из ОРДЛО не поступает в Украину

Уголь с Отдельных районов Донецкой и Луганской областей не поступает на территорию украинского государства. Об этом заявил министр энергетики Украины Игорь Насалик во время селекторного совещания.

Насалик уверяет, что уголь из ОРДЛО не поступает в Украину

Согласно его словам, его команда сделала все возможное для того, чтобы уголь с неподконтрольных территорий Донбасса не поступал. Также украинский министр энергетики добавил, что уголь закупается в Южно-Африканской Республике.

"Компании, которые работают в Украине, имеют договоренность и компромисс относительно того, чтобы уголь с ОРДЛО не проходил на территорию Украины", - отметил Насалик.

По этому поводу, в настоящее время вообще нет никакиз экономических оснований для повышения цены на газ.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно в морской торговый порт "Южный" прибыло первое судно из США с энергетическим углем для компании "Центрэнерго". На борту балкера 62 тысячи тонн энергетического угля из США для ТЭС ПАО "Центрэнерго". 


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