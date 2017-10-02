Наличный доллар в понедельник повысился до 26,68 гривен

Наличный евро набрал 11 копеек. Таким образом сегодня доллар продается по 26,68 гривен, а евро можно купить по 31,57 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,00-26,57, продажи 26,60 - 26,90 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,4202, продажи - 26,6883 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,40-31,25, продажи - 31,39-32,00 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,0232, продажи - 31,5706 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,550, продажи - 4,500-4,900 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,277, продажи - 4,654 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в пятницу, 29 сентября 2017 года, наличный доллар набрал две копейки. Наличный евро набрал девять копеек. Таким образом, доллар продавался по 26,60 гривен, а евро можно было купить по 31,46 гривен за евро.