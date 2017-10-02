12:39 02.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Коммунальные предприятия задолжали за газ 22 миллиарда гривен

Долги украинских коммунальных предприятий за природный газ на данный момент составляют около 22 миллиардов гривен. 

Коммунальные предприятия задолжали за газ 22 миллиарда гривен

В процессе селекторного совещания второго октября эти данные распросттранил Вице-премьер - Министр регионального развития и ЖКХ Украины Геннадий Зубко. Согласно его словам – задолженность за природный газ муниципалитетов за прошлые периоды, а также и за нынешний период уже составили примерно 22 миллиарда гривен.

Как сообщал УРА-Информ, 90 процентов граждан Украины расплатились за ранее потребленное тепло – также сообщал Геннадий Зубко на селекторном совещании. У 75 процентов граждан при этом уже установлены счетчики.


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