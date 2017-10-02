Коммунальные предприятия задолжали за газ 22 миллиарда гривен

В процессе селекторного совещания второго октября эти данные распросттранил Вице-премьер - Министр регионального развития и ЖКХ Украины Геннадий Зубко. Согласно его словам – задолженность за природный газ муниципалитетов за прошлые периоды, а также и за нынешний период уже составили примерно 22 миллиарда гривен.

Как сообщал УРА-Информ, 90 процентов граждан Украины расплатились за ранее потребленное тепло – также сообщал Геннадий Зубко на селекторном совещании. У 75 процентов граждан при этом уже установлены счетчики.