10:56 02.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Готовность Украины к отопительному сезону составляет 100 процентов, - Зубко

Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко заявил, что украинское государство уже полностью готово к запуску отопительной системы.

Готовность Украины к отопительному сезону составляет 100 процентов, - Зубко

Об этом он рассказал во время селекторного совещания на тему "Отопительный сезон 2017-2018: готовность регионов".

Министр сообщил, что по состоянию на сегодняшнюю неделю, боле 93 процентов социальных объектов готовы для приема отопления, ранее этот показатель составлял 50 процентов - это больницы, школы, детские сады.

Что касается жилого сектора, то здесь показатель составил более 99,5 процентов, то бишь почти идеальную готовность, подчеркнул Зубко.

"Киевэнерго" подало статистику в ведомство ЖКХ, где четко видно, что ведомство готово на 100 процентов обеспечить город теплом.

"Однако мы считаем, что там есть небольшие погрешности", - говорит Зубко.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно  Зубко заявил, что Кабмин готов к отопительному сезону на только 95 процентов.


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