Госдолг Украины в августе увеличился на 0,66% - Минфин

Такие данные в понедельник, 2 октября, опубликовало Министерство финансов Украины. По данным ведомства, государственный и гарантированный государством долг на конец августа составил 1 958,37 миллиардов гривен против 1 957,7 миллиардов гривен в июне этого года.

Вместе с тем прямой внешний долг, по сравнению с июнем, вырос на 0,06 миллиардов долларов до 37,30 миллиардов долларов, прямой внутренний долг составил 0,78 миллиардов долларов.

Гарантированный государством долг составил 296,71 миллиардов гривен, или 11,60 миллиардов долларов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, совокупный государственный прямой и гарантированный долг Украины в июне вырос на 0,44% до 75,01 миллиардов долларов. При этом общий размер прямого госдолга по состоянию на конец июня составил 1 650,94 миллиардов гривен против 1 665,02 миллиардов гривен месяцем ранее.