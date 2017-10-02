Госбюджет сведен с профицитом в 38,5 миллиардов гривен - НБУ

В августе текущего года государственный бюджет предсказуемо выполнено с существенным профицитом в 11,5 миллиардов гривен. Это обусловило увеличение кумулятивного положительного сальдо.

Такие данные в понедельник, 2 октября, представил Национальный банк Украины. Согласно обнародованным данным, доходы Государственного бюджета за этот период составили 527 миллиардов 588,9 миллионов гривен. При этом расходы за этот период составили 489 миллиардов 77,4 миллионов гривен.

Регулятор также отметил, что сводный бюджет выполнен со значительным профицитом - в 15,8 миллиардов гривен в августе и 68,6 миллиардов гривен за январь-август 2017 года благодаря высоким темпам роста доходов.

Так, доходы сводного бюджета в январе-августе достигли 667 миллиардов 156,6 миллионов гривен, а расходы сводного бюджета - 598 миллиардов 287,6 миллионов гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в НБУ заявили, что девальвационное давление на гривну в сентябре текущего года имело, главным образом, сезонный характер. Ослабление гривны к американскому доллару произошло в основном из-за сезонных спросов на иностранную валюту со стороны энерготрейдеров. Такое мнение в понедельник утром, 2 октября, на своем сайты высказал Национальный банк Украины.